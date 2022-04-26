Жителя Туркестанской области задержали с мефедроном

Молодого человека задержали на трассе Шымкент-Самара. Мужчина спрятал дозу мефедрона в своей обуви, сообщает OTYRAR.

В Управление по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области поступила информация о том, что один из жителей области хранит и перевозит с собой наркотические средства. Получив сообщение, сотрудники полиции сразу же приступили к оперативным мероприятиям.

Молодого человека полицейские задержали, а изъятое синтетическое вещество отправили на экспертизу. Заключение показало — мужчина перевозил с собой один из самых агрессивных и легко подсаживаемых наркотиков — мефедрон весом около 2 грамм.

По данному факту проводится досудебное расследование. Тем временем, полицейские предупреждают граждан о том, что за незаконное хранение, перевозку и сбыт запрещённых веществ, предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.