Авто с поддельными номерами и 2млн штрафом задержали в Туркестане

Полицейские Туркестанской области продолжают выявлять злостных нарушителей ПДД с помощью программы «Коргау – Опасный водитель».

Так, через систему «Коргау» поступил сигнал об автомобиле «Нексия» с поддельными номерами. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили местонахождение нарушителя и задержали его.

Как оказалось, на машине кроме поддельных номеров числились крупные штрафы. Водитель авто совершил 67 административных правонарушений и набрал штрафов на 2 миллиона 244 тысячи тенге.

В отношении водителя «Нексии» составили административный протокол по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движени » и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

Автомашину нарушителя водворили на штрафстоянку.