Как в Шымкенте живут дети с эпилепсией

В 8 месяцев Нурбахыту поставили диагноз ДЦП.

Есть у мальчика и сопутствующее заболевание — симптоматическая фокальная эпилепсия. Первые приступы возникли в три с половиной года, на фоне высокой температуры. В 2017 году состояние ребенка ухудшилось и он впал в кому. Сегодня 15- летний Нурбахыт продолжает лечение и занимается адаптивным видом спорта — бочча.

Бибигуль Жунис, мама особенного ребенка:

«Сильно на нём всё это отразилось и он еле в себя пришел, если до этого, он говорил 30 слов примерно, мог сам жевать, веселый был, то после комы, он не стал разговаривать, перестал есть. Попадал очень много раз в реанимации у него огромное желание жить и я очень благодарна Всевышнему, что у меня такой сильный ребенок».

Благодаря спонсорской поддержке в Шымкенте реализуется социальный проект «Саламатты Болашак» — спорт без границ, доступны 6 видов секций, 110 детей занимаются такими видами адаптивного спорта, как бочча, дзюдо, футбол, плавание и инклюзивная хореография. Каждый вид спорта подбирается, учитывая индивидуальные способности и интересы особенного ребенка.

Роза Беркешева, мама особенного ребенка, руководитель общественного фонда «Ерекше жол»:

«Мой ребенок тоже занимается в секции адаптивного спорта в секции бочча Дети с эпилепсией- это обычные дети и среди них очень много талантливых детей , они занимаются спортом, поют, рисуют».

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Оно проявляется внезапными судорожными приступами.Забыть о симптомах и отвлечься от болезни эпилептикам помогает адаптивный спорт.

Ольга Кван, детский невропатолог:

«Есть некоторые виды эпилепсии, которые очень сложные и которые влияют на развитие ребенка на его общее развитие, моторное и интеллектуальное.Эти дети занимаются в различных секциях.Например: адаптивный футбол,бочча, хореграфия, но есть ограничения заниматься плаванием, потому что такие дети нуждаются в индивидуальном тренере в первую очередь стоит вопрос безопасности».

Припадок может произойти в любое время и в любом месте. Потеря сознания, судороги, пена изо рта часто пугают окружающих.Однако, устрашающие симптомы не должны вызывать паники и стать причиной оставления человека в опасности.

Ольга Кван, детский невропатолог:

«Самое главное, чтобы человек находился в безопасности убрать от него острые, режущие предметы, если есть возможность уложить на что-нибудь мягенькое, повернуть на бок и самое главное не засовывать ничего в рот ни руки, ни ложки, ни тряпки.Потому что часто бывает , что пациент травмируется, тем, что ему пытаются оказать эту помощь».

В Шымкенте более 2-ух тысяч детей живут с диагнозом эпилепсия. По словам врачей, своевременное и корректное лечение может вернуть человека к полноценной жизни, а некоторые сложные формы болезни, которые не поддаются медикаментозной терапии, корректируются с помощью хирургического вмешательства.