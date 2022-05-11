Двое детей остались в заточении в горящем подвале

Двое детей подожгли мусор в подвале недостроенного здания и не смогли выбраться наружу. Спасатели эвакуировали мальчиков почти в бессознательном состоянии, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 10 мая вечером в 4 микрорайоне на улице Кабылбекова. В подвале двое детей 2011 и 2012 годов рождения играли с огнем, в результате чего возник пожар и дети не смогли выбраться на улицу.

Один из пострадавших позвонил в службу спасения. Операторы «112» поддерживали с детьми связь и дали базовые инструкции, пока на место происшествия не приехали спасатели.

Пожарным удалось прибыть вовремя и эвакуировать детей из горящего подвала. Один мальчик к этому моменту уже был почти без сознания. Детей передали сотрудникам скорой помощи и подключили к специальным дыхательным аппаратам.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Жертв нет. Пострадавшие, двое детей, получили отравление угарным газом.