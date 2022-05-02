Двухлетний ребенок упал в оросительный канал в Кентау

Двухлетнего ребенка спасли вовремя подоспевшие спасатели, передает OTYRAR.

Инцидент произошёл 30 апреля вечером в поселке Хантагы недалеко от города Кентау. Ребенок 2020 года рождения остался без присмотра взрослых. Он упал в оросительный канал и застрял в трубе диаметром 500 мм. Спасатели вытащили застрявшего ребенка и передали медикам. Состояние на тот момент оценили как средней степени тяжести.

«В 19.47 на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на улице Торекулова несовершеннолетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, упал в оросительный канал и застрял в трубе, диаметром 500 мм. В спасательной операции были задействованы три сотрудника ДЧС и одна единица техники», — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.