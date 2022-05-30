Их профессия Родину защищать. О жизни в армии

Больше сотни новобранцев дали клятву на верность Родине. В воинской части № 35748 состоялась торжественная присяга.

На вопрос, опасно ли служить в армии, командование отвечает — твердое НЕТ.

В армии формируется высокое патриотическое сознание, стремление к исполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.



Девушка приехала в Шымкент на присягу своего молодого человека из Алматы. Новобранец сделал ей предложение и отправился служить в армию. Любимого будет ждать, уверяет девушка.

«А выбор он сделал сам. Он реально хотел служить, тут даже свадьба не стала поводом остаться. Я его поддержала, буду ждать непременно. Я его поддерживаю и считаю, что все мужчины должны служить. В армии ведь учишься жизни», — говорит девушка Наталья.

Учить действительно будут. В первую очередь — тактике ведения боя: когда подниматься в атаку, где укрыться от пуль, как перехитрить противника и выйти победителем в схватке. А еще — водить боевые машины, укреплять бойцов физически и морально.



«Если всего боятся, а кто будет защищать страну? Я не думал даже, когда пришла повестка, сразу пошел. Для меня это честь. Я больше скажу, хочу дальше продолжить военное дело»,- говорит новобранец.

«Дедовщины» в сегодняшней армии быть не может — служба начинается у всех в одно время, говорят в воинской части. Без конфликтов, конечно, не обходится: кто-то сильнее, другие — слабее. Но это уже дело командиров – следить за морально-психологическим климатом среди подчинённых.