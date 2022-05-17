Казахстан хочет уйти от суперпрезидентской модели

Референдум, на котором казахстанцам и предстоит проголосовать за изменения, ведущие к Новому Казахстану состоится 5 июня.

Президент ставит непростые задачи, требует изменений, но, будут ли они? Власти и общественность призывают прийти на референдум, многие уверены, что все получится, но есть и те, кто уже ни во что не верит.

5 июня значимый для Казахстана день! В стране пройдет референдум. На проведение мероприятия из казны выделят 16 млрд тенге. Более 70% от этой суммы пойдет на оплату труда членов комиссии. Но верят ли казахстанцы в изменения, которые должны последовать после референдума и в то, что именно от них сегодня зависит будущее Казахтана? Жители разделились на два лагеря.

«Я не вижу смысла идти, и что будет? Я не верю«,- говорит житель г. Шымкента.

«Идти нужно! А что просто так сидеть на диване и критиковать? С таким Президентом перемены в лучшую сторону должны быть»,- говорит житель г. Шымкента.

Известный адвокат Евгений Яворский считает, что на референдум нужно идти, так именно 5 июня решится будущее Нового Казахстана.

«Наш Президент инициирует очень важные поправки чтобы наша страна смогла стать действительно современным Казахстаном. Важный момент в том, что родственники Президента не смогут работать на гос службе. Если мы будем инертные и аморфные тогда мы должны обижаться сами на себя», — сказал Евгений Яворский, адвокат.

Сделать Казахстан более демократичным государством можно, говорят эксперты. Идти на референдум нужно, так как от этого зависит будущее страны уверены, общественники. Январские события заставили серьёзно задуматься о будущем всего Казахстана.

«Если говорить про права человека, тут тоже нужны изменения. Я считаю что изменения нужны, и нужно идти обязательно на референдум», — говорит Айгуль Соловьева, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана».

Если переходить от суперпрезидентской модели к модели сильного парламента, нужно взять на заметку и права человека. Многие считают, что в этом направлении должны быть перемены тоже. Получается, и власти сами признают, что ошибки есть, но можно ли все исправить с помощью референдума?

На избирательный участок собираются прийти и проголосовать от 62 до 73% опрошенных. Это достаточно высокий показатель, считают в центризбиркоме. Последуют ли изменения, покажет время.