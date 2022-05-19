Казахстанцы тратят на продукты питания почти всю свою зарплату

Казахстан достиг рекордных показателей по продовольственной инфляции. Большую часть своих доходов жители нашей страны тратят на продукты. Но даже при этом, хорошо питаться не получается, уверены депутаты.

«Рост цен на продукты питания стал главной проблемой для наших граждан. Надо сказать, что многие семьи сейчас с трудом растягивают свои деньги от зарплаты до зарплаты, тратя все доходы только на питание. Почему Казахстан достиг рекордных показателей на сегодня по продовольственной инфляции? Почему, будучи аграрной державой, входя в 10-ку мировых экспортеров основных видов сельхоз продукции, мы по уровню продовольственной инфляции опережаем многие страны?», — говорит Ахылбек Куришбаев, депутат Сената Парламента РК.

По его словам, госорганы работают методом пожаротушения, когда реакцию вызывает лишь проблема. А нужна профилактика. Сенатор отметил, что введение запрета и квоты на экспорт сельскохозяйственных товаров может довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного АПК.

«У нас нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности страны. Необходимо на законодательном уровне более точно определить понятие «продовольственная независимость», так как нынешняя формулировка не в полной мере соответствует реальной ситуации. Например, на бумаге мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность, хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по многим видам продовольствия. Поэтому нам нужны новые подходы к прогнозированию изменения уровня обеспеченности населения основными видами продовольственных товаров«, — говорит Ахылбек Куришбаев.

Депутат задается вопросом, как можно говорить о продовольственной безопасности страны, если у нас до сих пор нет полноценной методики ее мониторинга, отсутствуют долгосрочные хозяйственные связи и стабильные объемы поставок на внутренний рынок. Говорили и об образовании воспитателей в детских садах. Сенатор Динар Нукетаева заявила, что половина специалистов, работающих в дошкольных учреждениях, не имеют профильного дошкольного образования.

«Несмотря на имеющиеся позитивные изменения в дошкольном образовании нашей страны, существует целый ряд серьезных проблем, которые требуют системного решения», — говорит Динар Нукетаева, депутат Сената Парламента РК.

По ее словам, в стране отсутствуют курсы повышения квалификации и переподготовки воспитателей, слабая материально-техническая база, острая нехватка специализированной детской литературы. А у педагогов происходит выгорание. В последнее время участились случаи фактов жестокого обращения с детьми вплоть до рукоприкладства.

«Нужно в обязательном порядке во всех дошкольных организациях открыть ясельные группы для детей до трех лет. В связи с переполненностью мест в детских садах, местным исполнительным органам необходимо разработать стратегический план развития дошкольной сферы на ближайшие три года с сохранением очередности для детей в детские ясли и сады, а также с учетом потребности для детей, внутренней миграции, демографического и естественного роста населения. Необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогам дошкольных организаций, включая возможность повышения заработной платы», — говорит Динар Нукетаева, депутат Сената Парламента РК.

Акциз на сахаросодержащие напитки могут ввести в Казахстане. Эту инициативу обсуждают в правительстве. Об этом в кулуарах рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, в этом вопросе нужно учитывать здоровье населения и работу бизнеса.

«Для нас важно держать баланс. С одной стороны, нужно учесть здоровье нации, для нас это важно. С другой стороны, естественно, чтобы предприятия тоже не пострадали, поскольку этим в основном занимается малый и средний бизнес, который будет платить сверхналоги за счет акцизов. С другой стороны — это интересы бюджета. Как только найдем компромисс по ставке, необходимости, мы обязательно дадим знать и придем в Парламент»,- говорит Ерулан Жамаубаев.

На заседании сената озвучили, что Казахстан и Китай договорились совместно бороться с незаконным ввозом радиоактивных отходов. И подписали соглашение, чтобы не допустить ввоз на территорию государств сторон ядерных, радиоактивных материалов, отходов и радиационно-опасных предметов.