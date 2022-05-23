Коронавирус обнаружили в Шымкенте после долгого перерыва

Сразу 2 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили 21 мая в южном мегаполисе, передает OTYRAR.

Как отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, в последний раз ковидположительные результаты в городе регистрировались лишь 4 мая. В целом последние 2 месяца для Шымкента оказались благополучными — случай заражения были единичными.

Несмотря на снятие ковидных ограничений и существенного улучшения эпидситуации в городе, врачи рекомендуют не забывать о простых правилах безопасности.

Медицинские учреждения лучше всего посещать в масках и не игнорировать вакцинацию.

Всего с начала прививочной кампании в Шымкенте вакцинировались 601754 человек, из них 592554 – получили два компонента вакцины, 307175 прошли ревакцинацию.