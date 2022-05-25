Кто придумал последний звонок?

В XVII веке чешский педагог-реформатор Ян Амос Коменский применил классно-урочную систему и придумал оканчивать уроки звонком. На занятиях могли использовать переносной или стационарный колокольчик.

В XIX веке английский инженер Уильям Стерджен изготовил первый в мире электромагнит. Затем благодаря Иоганну Вагнеру и Кристиану Ниффу появился вибрирующий молоток. А примерно в 50-ых года XIX века Джон Миранд добавил знакомую нам деталь – колокол. Так в жизнь вошел электрический звонок.

Последний звонок как праздник

Саму торжественную линейку впервые отметили 25 мая 1948 года в школе № 12 Краснодара. Придумал педагог-новатор Фёдор Брюховецкий. Это был эксперимент. По его задумке, день последнего звонка должен был красиво завершить многолетнюю учёбу и запомниться выпускникам и тем, кто идёт следом.

Первоклассники на уроках труда мастерили поделки и дарили их выпускникам. Те, кто прощался со школой, сажали деревья на ее территории, тем самым оставляя свой след. И конечно, была общая торжественная линейка с подведением итогов.

Фёдор Брюховецкий придумал не только последний звонок, но и прощание с букварём, День знаний — эти праздники также родились в Советском Союзе. Со временем эта практика разошлась по стране, и уже в 1950-х годах последние звонки стали отмечаться практически в каждом регионе. А с 1970 года праздничное прощание со школой стало обязательным требованием. Правда, уже тогда последний звонок упростили — поделки и посадку деревьев заменили торжественные линейки и школьный вальс. Но представить себе школу без последнего звонка просто невозможно.

Напомним, сегодня в 203 школах южного мегаполиса состоялись торжественные линейки. Со школой уже навсегда попрощались 11 189 выпускников. Наши съемочные группы побывали в нескольких школах города и поздравили выпускников со знаменательным днем. Видеосюжеты с торжественных линеек смотрите на телеканале OTYRAR.