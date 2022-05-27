Лето начнется со среды

К слову, и закончится лето тоже в среду – 31 августа. Но до него еще дожить надо. А пока посмотрим по нашей традиции, что для нас приготовил первый месяц лета.

В нем собраны и серьезные даты, и, конечно же, шуточные, даже легкомысленные. Как говорится, все краски жизни!

1 июня – Всемирный день родителей, Международный день защиты детей, Всемирный день молока, День рождения супермена, Международный день настольных игр, День создания правительственной связи СССР, День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями, День ходьбы босиком, День оливок, День «Скажи что-нибудь приятное», День «Подбрось монетку», День торта с фундуком, Международный день бега, День портных.

2 июня – Вознесение Господне, День здорового питания и отказа от излишеств в еде, День любви к своему стоматологу, Праздник падающих шкафов, День запуска бумажных змеев и самолетиков.

3 июня – Праздник Владимирской иконы Божией Матери, День рождения парашюта, Праздник прогульщика, Всемирный день велосипеда, Всемирный день косолапости, День яйца, День вспоминания о снеге, День шоколадно-миндального печенья, День повторений, День пончика.

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День коньяка, День сыра, День объятий с кошками, День старых дев. Международный день спойлеров – это день эмоциональных паразитов, убийц интриги и разрушителей загадки сюжета. Спойлеры – это те, кто вам нарочно говорит, чем закончится фильм (книга) и кто из героев убийца. Международный день борьбы с кариесом зубов, День рождения журнала «Крокодил», День черного медведя.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога, День мелиоратора, Левон Огуречник (Левон Конопляник), Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом, Всемирный день против видовой дискриминации, День кетчупа, Пряничный день, Праздник солнечных зайчиков, День резиновых уточек в ванной, День самогона, День выживших после рака.

6 июня – Пушкинский день, День русского языка, День рождения тетриса, День рождения электрического утюга, Свобориное дерево (шиповник), День финансовой полиции Казахстана, Международный день очистки водоемов, День очков, День автокинотеатров, День игрушки Йо-йо, Праздник топтуна, День рисования драконов.

7 июня – День работников антимонопольного органа РК, Иван-Медвяные росы, Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День шоколадного мороженого, День незнакомой кофейни, День видеомагнитофона, День кувыркальщиков.

8 июня – Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина, День рождения пылесоса, Карп Карполов, Всемирный день петербургских кошек и котов, Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, Международный день IPv6 (праздник мирового интернет-сообщества), День лучших друзей, День радостного утреннего пробуждения, День «Баунти», День таинственных знаков и предсказаний, День пончиков с желе.

9 июня – День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов РК, Международный день аккредитации, Международный день друзей, Международный день архивов, День пускания мыльных пузырей, День Дональда Дакка (мультгероя), День пирога с ревенем и клубникой.

10 июня – День рождения шариковой ручки, День рождения киностудии

«Союзмультфильм», Всемирный день ремесленничества, День сообщества анонимных алкоголиков, Всемирный день мороженого, День разрисованных ладоней, День чая со льдом, День трав и специй, День поперхальщиков.

11 июня – День мебельщика, День пивовара, Троицкая суббота, Международный день розового вина, День неукротимой страсти, День поиска новой звезды, День немецкого шоколадного торта, День кукурузы в початках, Всемирный день вязания на публике.

12 июня – Троица, День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня), День животноводов в РК (второе воскресенье июня), Всемирный день борьбы с детским трудом, День рождения противогаза, Змеиный праздник, День гуляния с воздушным шариком, День красных роз, День печенья с арахисовым маслом, Международный день шиитов, у наших соседей – День России.

13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме, Духов день (День Святого Духа), День рождения булавки, День маленького путешествия, День швейной машинки, День кухонного недотепы, Праздник куролесов.

14 июня – Международный день блогера, Всемирный день донора крови, День кофейных зерен, Международный день натуриста, День клубничного торта, День бурбона – это напиток на основе виски.

15 июня – Всемирный день ветра, Вьюн Зеленый, Праздник мужских недостатков, День силы улыбки, Международный день прогулки, День фотографии природы, День омара, День придумывания новых созвездий.

16 июня – День чекушки, День рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Международный день семейных денежных переводов, Международный день морской черепахи, День защиты детей Африки, День свежих овощей, День шоколадной помадки.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День шлепок, День поедания овощей, День приманивания муз, День яблочного штруделя.

18 июня – День рождения детской коляски, Всемирный день гармонии, День сыроделов, Международный день пикника, Международный день суши, Международный день паники, День недалекого будущего, День поиска четырехлистного клевера, День устойчивой гастрономии, День расточительства.

80 лет легендарному музыканту, одному из основателей группы The Beatles Полу Маккартни.

19 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня), День отца, День наблюдения за облаками, Всемирный день неспешной прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день коробки, День мартини, День кота Гарфилда, День спиртоглотов, День поцелуев в Великобритании, День освобождения рабов в США.

110 лет со дня рождения советского, казахстанского писателя, ученого-биолога Павла Иустиновича Мариковского.

20 июня – Всемирный день беженцев, Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, День «Возьми свою кошку на работу», День уродливых собак, Всемирный день Wi-Fi, День чайных покупок, День невынимающихся пробок, Международный день серфинга, День мороженого с газировкой, День ванильного молочного коктейля.

95 лет со дня рождения писателя Танаша Дауренбекова.

90 лет со дня рождения поэта Роберта Рождественского.

85 лет Николаю Дроздову – ученому-зоологу, ведущему передачи «В мире животных».

21 июня – День летнего солнцестояния (самый длинный световой день в году), Международный день скейтбординга, Международный день йоги, Международный день цветка, Всемирный день рукопожатий, Международный день футболки, Всемирный день жирафов, День селфи, Ысыах – якутский Новый год, День солнечных зайчиков, День солидарности атеистов, Всемирный день гуманистов, Всемирный день гидрографии, День персиков с кремом, День cмузи (десерт из ягод и мороженого).

60 лет со дня рождения легендарного солиста группы «Кино» Виктора Цоя.

40 лет со дня рождения принца Уильяма (внука королевы, преемника британского престола).

22 июня – День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны), День шоколадного эклера, День луковых колец, Праздник лоботрясов, День радлера.

115 лет со дня рождения писателя и переводчика Сейтжана Омарова.

23 июня – День полиции в РК, День государственного служащего, Международный день балалайки, День государственной службы ООН, Международный день вдов, Международный Олимпийский день, День рождения пишущей машинки, Всемирный день информаторов, День без обид, День тайных посланий, День печенюжки, День розового фламинго, День гидратации.

24 июня – Международный день феи, День разноцветных стекол, День оживания музеев, День «Проплыть круг».

35 лет со дня рождения футболиста Лионеля Месси.

25 июня – День начала шильде – самой знойной 40-дневной поры лета, которая продлится до 5 августа. День изобретателя и рационализатора, День моряка (мореплавателя), День дружбы и единения славян, День улыбок незнакомым людям, Глобальный день «Битлз», День цветного телевидения, День сома, День клубничного парфе (сладкий замороженный десерт), Всемирный день витилиго. Всемирный день смурфиков (мультгероев-гномиков).

85 лет актеру Альберту Филозову («Тегеран-43», «Вам и не снилось» и др.).

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Международный день в поддержку жертв пыток, День рождения зубной щетки, День косметолога, День шоколадного пудинга, День каноэ, День теней на стене, День спиритизма.

100 лет со дня рождения детского писателя Юрия Яковлева.

95 лет со дня рождения советского кинорежиссера Владимира Мотыля (к/ф «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и др.).

27 июня – Всемирный день рыболовства, День молодежи, День рождения банкомата, День записывания случайных мыслей, День солнцезащитных очков, День тестирования на ВИЧ, День игры «Бинго», День цветения апельсина.

28 июня – День работников средств массовой информации Казахстана. День карусельной лошадки, День клавиши CAPS LOCK, День числа Тау.

310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо, франко-швейцарского философа, писателя и мыслителя эпохи Просвещения.

29 июня – День партизан и подпольщиков, Международный день промышленного дизайна, День поисков кладов и секретов, День учреждения Нобелевской премии, День корабела, Праздник объятий, День фотоаппарата, День вафельницы, Международный день тропиков, День миндального батончика.

30 июня – День экономиста, День замороженной конфеты, Всемирный день социальных сетей, Международный день парламентаризма, Международный день астероида, День секунды координации, День разбрасывания монеток, День коктейля «Май Тай», День прикида.

Вот таким может быть июнь. Наполняйте его своими интересными событиями и достижениями. Наслаждайтесь первым месяцем лета, солнцем, миром!

Календарь июня листала Фарида ШАРАФУТДИНОВА