Малыша вытащили из 4-метровой выгребной ямы в Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области спасли годовалого ребенка, который упал в яму уличного туалета, передает OTYRAR.

12 мая 2022 года на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок 2021 года рождения упал в яму туалета глубиной 4 метра, расположенного во дворе дома в населенном пункте Казыгурт.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили ребенка с помощью спасательной веревки и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой, состояние стабильное.

«В аварийно-спасательной операции были задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области, 3 работника медицинской службы скорой помощи и 2 сотрудника Департамента полиции», — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Спасатели призывают родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.