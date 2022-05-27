Международная конференция состоялась в Шымкенте

К 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном в Шымкенте прошла международная конференция, сообщает OTYRAR.

Её участники обсудили историю партнерства двух государств и дальнейшее сотрудничество. За первый квартал этого года товарооборот между нашими странами составил 80 миллионов долларов.

Между нашими странами успешно укрепляется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Инвесторы соседней республики видят большой потенциал в открытии бизнеса на территории нашей страны.

«Это ТОО, которое делает подошвы для обуви, другой проект производит картон, разные бумажные изделия, третий проект, он текстильного производства. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества в экономическом, культурном, гуманитарном плане», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г.Шымкента.

В Узбекистане также проживает около 800 тысяч казахстанцев. Все они успешно интегрированы в общество. Получают высшее образование и работают в соседней стране.

«Народная дипломатия служит тем важнейшим инструментом, который помогает налаживать культурные отношения между государствами и гражданами и способствует развитию торгово-экономических связей«, — говорит Зафарбек Ахмедов, советник председателя комитета по межнациональным связям и дружественным отношениям.

Казахстан и Узбекистан тесно связаны культурой, образованием, туризмом, дружественными и даже родственными связями. В этом году дипломатическим отношениям между двумя государствами исполняется 30 лет.