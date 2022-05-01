Мир! Единство! Май!

Дорогие шымкентцы и гости города! Поздравляем вас с Днем единства народа Казахстана!

Для нашего независимого государства это один из важнейших праздников. Многим из нас – тем, кто родом из СССР, Первомай запомнился демонстрацией, бодрой музыкой, цветами и шарами, транспарантами, на которых яркими буквами было написано: «Мир! Труд! Май!», а еще маевками – выездами на природу.

В годы независимости Казахстан придал этому празднику свою национальную специфику.

Теперь 1 мая мы празднуем День единства народа Казахстана. Так сложилось, что в стране сегодня проживают более 100 наций и народностей. Мы все – казахи, узбеки, русские, немцы, уйгуры, украинцы, молдаване, корейцы, татары, киргизы и так далее – такие разные, такие не похожие. Но нас объединяет одна земля, одна прекрасная Родина – Казахстан. У этого праздника три главные ценности: стабильный мир в обществе, историческая память, единство народа.

Мы все хотим стабильности, уверенности в будущем, да и просто в завтрашнем дне, мирного неба над головой. Сегодня стало очевидным, что это не пустые слова.

Хотим, чтобы историческая память нас всех по-настоящему объединяла, сплачивала, помогала гордиться самыми яркими страницами нашей общей истории, и если уж мы скорбели, то искренне по одним и тем же поводам.

Нам надо быть едиными, сплоченными в стремлении сделать страну процветающей и жизнь нашу в ней, жизнь наших соотечественников – достойнейшей. Нам надо сообща бороться с коррупцией, не дать ей подтачивать изнутри нашу страну. Надо вылечить все ее метастазы, мешающие полнокровному развитию страны. Мы все хотим, чтобы общие старания дали хорошие результаты. Достижению светлых целей будут способствовать дружба и уважение, соблюдение интересов всех граждан и всего государства!

День единства народа Казахстана — это праздник казахстанского патриотизма, преданности нашей стране, народу, беззаветной любви к земле отцов. Нам надо лелеять в себе способность понимать и поддерживать друг друга!

В этот светлый весенний день примите самые искренние поздравления и пожелания мира, добра и согласия! С Днем народного единства! Всем счастья, добра, процветания! Пусть крепнет дружба народа Казахстана!