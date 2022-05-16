Мужчина сбывал «синтетику» через соцсети в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали молодого человека, который сбывал «синтетику» через «Телеграм»

Его задержали с поличным. У него изъяли более 50 полиэтиленовых свёртков с «синтетическим наркотиком».

Наркодельца зедержали на трассе Шымкент-Самара. Полицейские остановили автомобиль марки «Тойота». Во время обыска оперативники обнаружили у пассажира автомашины в кармане брюк и изъяли содержимое, похожее на наркотическое средство, упакованное в свёртки. Всего у него при себе было 36 таких свертков. Также при осмотре телефона подозреваемого выяснилось, что он занимался сбытом наркотиков через мессенджер «Телеграм».

«Выяснилось, что молодой человек сделал закладки с «синтетическими наркотиками» в нескольких местах на территории города Туркестан, откуда затем занимался их сбытом. Подозреваемый указал на места закладок, где спрятал свёртки с наркотическим средством в количестве 15 штук. Он оказался жителем Шымкента. Всего, у него полицейские изъяли 53 свёртка и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые наркотики оказались синтетическим наркотиком «мефедрон», общим весом свыше 50 грамм», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Молодой человек арестован.