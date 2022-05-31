Напавший на женщину в лифте уверяет, что не собирался насиловать

Женщина, которая пострадала от рук мужчины в лифте, просит справедливого наказания. По ее словам, злоумышленник не только хотел ее ограбить, но и изнасиловать.

Пострадавшая говорит, ее до сих пор мучает сильный страх. На интервью потерпевшая согласилась не сразу, несколько дней она пребывала в шоковом состоянии. То злополучное утро Надежда забудет нескоро. В лифте на неё напал мужчина. Его ни сколько не смутило, что у женщине в коляске был ребенок. Надежда уверенна, что злоумышленник хотел не только ограбить, но и изнасиловать её. Потерпевшая просит наказать нападавшего по всей строгости.

«Пока говорят надо подождать, в течение двух месяцев он находится под следствием. Кроме того звонят родственники, говорят плохо маме, плохо сестре, у них проблемы большие, он раскаивается, прощения просит. А мне самой плохо, у меня проблемы со здоровьем пошли, ухудшения серьезные, голова без конца болит. Тем более я в положении и у меня боли вчера начались», — говорит Надежда, пострадавшая.

По словам полицейских, подозреваемый находится в СИЗО. 22-летний парень недавно пришел из армии, был безработным. Задержанный уверяет, что он не собирался насиловать. Его целью было — ограбление.

«Подозреваемый не согласен со словами пострадавшей о том, что у него была цель изнасилования. По его словам, он увидел потерпевшую, которая выходила из магазина. И заметил у нее в руке сотовый телефон. После этого он решил забрать его у нее силой», — говорит Аянхан Омаров, заместитель начальника Каратауского районного отдела ДП г.Шымкента.

Эти кадры не на шутку взбудоражили жителей Шымкента. В лифте произошло нападение на женщину с ребенком. Подозреваемого удалось задержать. Он пытался скрыться на поезде. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».