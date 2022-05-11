«Никто не забыт, ничто не забыто» — врачей наградили посмертно

6 мая в Алматы национальная медицинская академия наградила выдающихся работников здравоохранения по трем номинациям.

Посмертно награды присвоили медикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Наградили и врачей, которые помогали вести борьбу с ковидом, а также врачей, внесших огромный вклад в развитие здравоохранения Казахстана. Одними из таких, были Абдурашид и Хикаят Музраповы, о жизни которых, спустя много лет после их смерти, пишут книги.

Бигайша Нургазинова, вместе с внуками и детьми Музраповых поехала на вручение медалей. Награды будут переданы в поселок Колкен, в музей образовательной школы имени Абдурашида Музрапова.

«Медаль вручили Музраповой Хикаят и Музрапову Абдрашидову. Это медицинская чета, которая работала в СССР и в современном Казахстане«, — говорит экс-директор областной школы-интерната «Умит» Бигайша Нургазинова.

Абдурашид и Хикаят Музраповы 1934 года рождения. Вместе закончили Ташкентский медицинский институт, поженились и переехали в Кентау, где начали врачебную деятельность. Абдурашид Музрапов по специальности врач сан-эпидемиолог, а его жена акушер гинеколог.

К слову, детей Абдурашида и Хикаят Музраповых тоже можно назвать героями. По специальности все трое тоже медики. В 90-е годы, Шухрат Мухиддин и Еркин Были вынуждены сменить специальность, и уйти в нефте-газовый бизнес. Они всегда оказывали материальную помощь детям и давали необходимый толчок к первым шагам. Так, в 2010 году было организовано трио «САТ», которое стало лауреатами множества международных и республиканских конкурсов. Особенность ансамбля в том, что все участники слепые.