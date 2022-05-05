О надбавках к пенсии и пособиям

После заявления о том, что пенсии и пособия в мае этого года поднимут, казахстанцы, которые рассчитывали на надбавки, получив деньги задались вопросом — почему размер выплат остался прежним?

Оказалось, что повышенные пособия и пенсии казахстанцы получат только в июне. Всего их получают 4 миллиона 200 тысяч казахстанцев, большая часть из них пенсионеры, больше 1 миллиона — семьи с детьми, 700 тысяч люди с ограниченными возможностями.

«Дополнительно выделено 185 млрд тенге для усиления социальной поддержки граждан. Данные средства будут направлены на индексацию размеров пенсий, пособий и социальных выплат дополнительно на 4%. В совокупности это обеспечит рост размеров солидарных пенсий на 11%, а базовой пенсии и других выплат – на 9% по сравнению с уровнем 2021 года. В итоге общий объём расходов на социальное обеспечение и меры содействия занятости населения превысит 4.4 трлн тенге или почти четверть (25%) расходов республиканского бюджета«, — говорит Руслан Сакеев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Сакеев привел примеры повышения пенсий и социальных выплат. В этом году на выплату пенсий будет предусмотрено 3 трлн 64 млрд тенге.

«Средний совокупный размер пенсии без учета накопительной пенсии до 1 апреля т– 105 337 тенге, с 1 апреля – 109 346 тенге. На выплаты лицам с инвалидностью в текущем году предусмотрено 370 млрд тенге, из них. Средний размер пособий для получателей из бюджета: до 1 апреля – 52 609 тенге, с 1 апреля 54 608 тенге«, — говорит Руслан Сакеев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Говорили и о ветеранах. В Казахстане их осталось всего 381 человек, и еще 97 758 граждан, внёсших вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Особо хочу отметить вклад тружеников тыла в приближение победы, которые приложили все усилия, чтобы обеспечить фронт всем необходимым», — рассказал Сакеев.

Ветеранам в этом году выплатят по миллиону. В честь празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.