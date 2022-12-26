Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год

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Тина Кудайберген
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Токаев

Сегодня президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

Закон предусматривает:

  • увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%,
    размера максимальной базовой пенсии – до 120%;
  • установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;
  • увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.

Кроме того, теперь официально возраст молодежи подняли с 29 лет до 35 лет.

Местные исполнительные органы наделили полномочием разрабатывать и реализовывать программы арендного жилья для молодежи.

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