Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год

Сегодня президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».
Закон предусматривает:
- увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%,
размера максимальной базовой пенсии – до 120%;
- установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;
- увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.
Кроме того, теперь официально возраст молодежи подняли с 29 лет до 35 лет.
Местные исполнительные органы наделили полномочием разрабатывать и реализовывать программы арендного жилья для молодежи.