Продажу наркотиков на дому организовал житель Шымкента

Теперь гражданину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает OTYRAR.

Полицейские южного мегаполиса в капоте задержанного авто изъяли 200 грамм наркотических веществ. Это были 2 полиэтиленовых пакета высушенной марихуаны.

Водитель авто рассказал, что купил наркотики у местного жителя, который, по его словам, развернул продажу запрещенки на дому. Полицейские нагрянули с проверкой и обнаружили на заднем дворе дома 600 граммов наркотических средств.

На обоих мужчин возбудили уголовные дела. Покупатель проходит по статье 296 УК РК «незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

А факт сбыта наркотических средств зарегистрирован по статье 297 УК РК. Проводится досудебное расследование.

В соответствии с законодательством, гражданину, продавшему мужчине наркотики, грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

К сведению, за четыре месяца текущего года полицейскими мегаполиса из незаконного оборота изъято свыше 31 кг наркотических средств.