Пропавшая в Туркестанской области девушка ночевала на кладбище

Полицейские нашли пропавшую 27-летнюю девушку на трассе Мырзакент-Атакент, сообщает OTYRAR.

В отдел полиции Мактааральского района обратился местный житель. Он рассказал, что его сестра вышла из дома на работу и пропала без вести. Стражи порядка опросили всех, кто мог ее видеть, прочесали близлежащие районы. В результате розыскных работ, девушка была найдена на трассе Мырзакент-Атакент.

Как выяснилось, возвращаясь с работы молодая девушка отправилась домой к подруге. Затем, она решила поехать домой на такси и вышла на дорогу. Но после захода солнца девушка заблудилась и переночевала у кладбища. Утром девушка продолжила свой путь в сторону дома. Тогда то ее на дороге нашли полицейские, за помощью к которым обратился ее обеспокоенный брат.

Тем не менее, девушка в полном порядке. Ее доставили к родным.