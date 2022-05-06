Пропавшую школьницу нашли в Шымкенте

Сообщение о пропаже в Тюлькубасский РОП поступило от местной жительницы после 5 дней исчезновения дочери.

Она рассказала, что школьница после семейного конфликта ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Обзвонив всех родственников, женщина обратилась за помощью к полицейским.

​Получив сообщение, сотрудники полиции сразу же зарегистрировали данный факт и приступили к поискам пропавшей девушки. Стражи порядка опросили друзей без вести пропавшей и тщательно прочесали близлежащие районы. Также, в соседние города и районы направили ориентировку и опросили возможных очевидцев.

В течение суток несовершеннолетнюю жительницу Тулькубасского района обнаружили в Шымкенте. Найденную девушку доставили в отдел полиции, где благополучно передали её матери. Скрывалась девочка в доме у своей подруги.

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Полицейские Туркестанской области предупреждают, если же ваш ребенок пропал без вести, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.