С начала года в Казахстане выявили 11 производств «синтетики»

В Казахстане все больше распространяется синтетика.

На смену так называемым «традиционным» наркотикам, пришли новые психоактивные вещества. «Синтетика» все больше распространяется на территории Казахстана. Эти психоактивные вещества просты в изготовлении. Практически все компоненты вполне легальны и доступны. О том, почему с синтетическими наркотиками сложно бороться говорили сегодня на брифинг в министерстве внутренних дел.

«Ежегодно синтезируется около 20 новых видов психоактивных веществ. От остальных видов наркотиков их отличает относительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие и быстрое формирование зависимости», — говорит Аскар Мухамедкалиев, и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Доступность делает наркотики привлекательными для молодежи, они экспериментируют над своим сознанием и не осознают, что с каждым разом синтетика убивает их, превращаясь в зависимость. Если в 2021 году было ликвидировано 17 производств синтетических наркотиков, то за четыре месяца это года — уже 11.

«Закладчики используют мобильные приложения, мессенджеры, такие как Telegram, Vipole и другие. Там они находят потенциальных покупателей, оплата производится тоже удаленно, через онлайн-платежи. После того, как оплата получена, покупатель получает ссылку с координатами «закладки» с наркотиком. Полицией ведется мониторинг интернет пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала текущего года выявлено и заблокировано 655 таких интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 82 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 37 уголовных дел», — говорит Аскар Мухамедкалиев, и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Так, МВД Казахстана и России совместно удалось ликвидировать транснациональный канал поставки «синтетики». У них было изъято больше 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше 9,5 млн долларов.

«В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омск и Тараз полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, «синтетику» почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т.д)», — говорит Аскар Мухамедкалиев.

Только в Казахстане в городах Алматы, Алтай, Актобе, Атырау, Тараз и Кызылорда задержали 13 участников группировки. Пресекают и распространение «марихуаны». Каждый год выявляется и уничтожается около 60 таких плантаций. Это примерно 20 га земель, засеянных культивированной марихуаной. Ежегодно у казахстанцев изымают больше 20 тонн «конопли».