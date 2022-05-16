Сегодня стартовало льготное автокредитование

В Казахстане стартовала программа льготного автокредитования под 4%. До конца недели заявки на получение автокредита начнут принимать четыре банка.

Автокредит выдается на сумму не более 10 млн тенге и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос составит от 0%, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге.

Новая льготная программа стартовала с очередей и дефицита самих автомобилей. Ситуацию планируют решить в ближайшем времени. По словам вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашевой, в этом году производство автомобилей в стране вырастет на 20%.

«Наши производители говорят, что рост составит более 20% по отношению к прошлому году. Ожидается, что производители произведут более 100 тысяч авто», – сообщила Анар Макашева на пресс-конференции 16 мая.

Также представитель АКАБ заверила, что махинаций с очередью не будет.

«Каждый автосалон фиксирует бронь с клиентом, либо по предварительному договору купли-продажи, либо у автосалона есть перечень граждан, которые забронировали с отметкой комплектации. Если потребителю что-то не нравится, или ему кажется, что что-то происходит, неясен процесс, он всегда может обратиться в службу поддержки автосалона», – подчеркнула она.

К слову, но новую программу льготного автокредитования государство выделило 100 млрд тенге. Цены автомобилей, доступных по 4% начинаются от 5,9 млрд тенге.

Chevrolet Nexia — от 5,90 до 5,99 млн тенге

Chevrolet Cobalt — от 5,99 до 6,49 млн тенге

Hyundai Accent — от 7,09 до 8,19 млн тенге

Kia Rio — от 7,89 до 10,49 млн тенге

Kia Cerato — от 9,89 до 12,49 млн тенге

Kia K5 — от 12,99 до 15,49 млн тенге

Hyundai Elantra — от 9,19 до 13,49 млн тенге

Hyundai Sonata — от 12,29 до 16,69 млн тенге