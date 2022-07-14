Без первоначального взноса: LADA по выгодным ценам в Шымкенте

Новый дилерский центр автомобилей Лада в Шымкенте NOMAD MOTORS SHYM приглашает клиентов посетить салон.

Здесь представлена широкая линейка моделей марки, давно полюбившейся автомобилистами. Дилерский центр предлагает так же широкий спектр обслуживания автомобилей.

Официальный дилерский центр автомобилей Лада работает в Шымкенте всего четвёртый месяц, но уже успел полюбиться многим автомобилистам. Клиенты, кому посчастливилось приобрести в салоне автомобиль, отмечают ряд преимуществ перед другими марками. Среди них простота и доступность в техническом обслуживании, при комфорте присущем всем современным автомашинам. В дилерском центре NOMAD MOTORS SHYM можно приобрести практически любую модель прославленной марки.

«У нас сейчас в наличии Лады, Весты, Кросс, с полной комплектацией, Ларгус семиместный тоже в полной комплектации, Гранта в полной комплектации на автомате, Х -рей Лада, Нива Легенд и Нива Тревел. Наиболее популярный автомобиль у нас идёт Лада Кросс в полной комплектации. Объём 1,8 — 16 клапанов на механике. Клиренс у данного автомобиля 19 см , что позволяет ездить и по бездорожью, и по городу. Автомобиль очень вместительный можно сказать семейный автомобиль», — рассказывает менеджер по продажам дилерского центра «NOMAD MOTORS SHYM» Жанузак Костай.

У автосалона уже есть и постоянные клиенты. Житель Шымкента Адильхан Серикбайулы купив на днях один автомобиль, уже приглядывается ко второму. И говорит, что обязательно возьмёт. Мужчину подкупает цена и надёжность машины.

«Вчера я купил один автомобиль, сегодня беру второй. Я купил Ладу Гранту, мне она очень понравилась. Салон очень просторный, вместительный багажник. Здесь есть всё, что есть в иномарках — кондиционер, коробка автомат, электроподогрев сидений, полный электропакет. Есть подушка безопасности. Если возьмёте, то не пожалеете» — делится впечатлениями Адильхан Серикбайулы.

Взять автомобиль можно в кредит сроком до семи лет. Если покупать в кредит через Евразийский банк, по акции машину можно приобрести без первоначального взноса со скидкой в 300 тысяч тенге. Если кредитное учреждение одобрит вашу заявку, хозяином автомобиля вы можете стать уже на следующий день. А после приобретения в течение первых лет сервисная служба дилерского центра будет приглядывать за вашим автомобилем.

«У нас в автосалоне сервисное обслуживание. Все автомашины будут на гарантии в течение трёх лет. Водитель может не волноваться. Мы даём гарантию на автомобиль 3 года, либо 100 тысяч километров. И в любой момент клиент может приехать к нам в сервис, у нас есть мастера, — говорит Жанузак Костай, менеджер по продажам дилерского центра «NOMAD MOTORS SHYM».

Воспользоваться услугами технического сервиса центра NOMAD MOTORS SHYM могут не только клиенты, но и любые автомобилисты, у кого возникли проблемы с автомашинами марки Лада. Двери сервиса и центра открыты для всех.

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