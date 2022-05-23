Сельчанке вернули более 20 пропавших овец

По словам жительницы Сауранского района, животные пропали с вольного выпаса. После безуспешного поиска владельцы обратились в полицию.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия, прочесали все близлежащие территории и опросили возможных очевидцев.

В результате стражи порядка в течение суток обнаружили пропавших овец на соседнем пастбище и вернули их законной владелице.

Полицейские Туркестанской области отмечают, что пропажи или кражи домашнего скота чаще всего происходят из-за халатности и беспечности самих местных жителей.

Они призывают сельчан быть внимательными и не оставлять свой скот на пастбищах без присмотра. Также, жителям необходимо бирковать скотину, а также нанять пастухов для вольного выпаса.