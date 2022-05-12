Школы Шымкента проверяют на пожарную безопасность

Специалисты городского Департамента по ЧС приступили к массовой проверке противопожарного состояния учебных заведений Шымкента. Одной из первых пожарные инспекторы проверили условия учёбы в средней школе номер 94.

Как и в других учебных заведениях здесь ранее был выявлен ряд нарушений. На их устранение пожарные дали несколько недель.

В Енбекшинском районе Шымкента насчитывается 170 объектов образования. Четверть из них в этом году уже были осмотрены инспекторами управления по ЧС и в каждом из них выявлены нарушения противопожарной безопасности. Не стала исключением и девяносто четвёртая школа.

Жолдас Ахметов, главный специалист Управления по ЧС Енбекшинского района г. Шымкента:

«По нарушениям — отсутствовали договор на обслуживание сигнализации со стороны руководства, теперь договор представлен. Отсутствовали указатели гидранта, согласно требованиям стандарта — он был установлен. Электрическая проводка была на металлической скрутке. Это нарушение администрация школы устранила, также отсутствовал план эвакуации, он сейчас установлен. Вот такие требования были выполнены».

В числе нарушений значилось и такое, которое в случае пожара могло привести к трагедии. Согласно требованию архитектурно-строительного проекта школы, двери открывались внутрь помещений, что в случае эвакуации могло привести к давке. Сейчас покинуть здание дети могут не толпясь у дверных проёмов.

В ходе осмотра школы инспекторы оценили и безопасность кабинетов физики и химии. В следствии учебной специфики эти классы под особым контролем руководства и преподавательского состава.

Айзада Акилбаева, учитель химии СШ № 94:

«У нас имеется шкаф в котором хранятся реактивы они пожароопасны. так же у нас есть виртуальная даборатория эти лабораторные работы ведутся под моим наблюдением этот шкаф изолирован он сделан из металла».

В заключении инспекционной проверки сотрудники департамента по ЧС встретились с учениками школы напомнив им об основных правилах противопожарной безопасности и важности их соблюдения.

Данияр Худайбергенов