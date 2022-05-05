Шпионские очки с камерой пытались передать в колонию Туркестанской области

Необычную посылку пытались передать в одну из колоний Туркестанской области, передает Otyrar.kz.

Одному из заключенных передали очки с портативной камерой. Посылку удалось перехватить сотрудникам департамента уголовно-исполнительной системы, до адресата она не дошла.

«При досмотре почтовой бандероли на имя одного из осужденных, обнаружены специальные очки, в которые встроена скрытая микро-камера видеонаблюдения»,— пояснили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что по предварительным данным, посылка с «сюрпризом» предназначалась ранее судимому гражданину, осужденному на 14 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления (похищение человека, вымогательство, терроризм).

«По факту на место прибыла следственно-оперативная группа, материалы направлены для принятия процессуального решения. Несмотря на неоднократные предупреждения, а также проводимые меры по противодействию незаконной деятельности, на территорию пенитенциарных продолжают поступать запрещённые для пользования предметы и товары», — пояснили в ДУИС г. Шымкента и Туркестанской области.

С начала года было пресечено более 20 попыток передачи запрещенных предметов через посылки и бандероли.

Чаще всего, это наркотические вещества и сотовые телефоны. А попытка передать очки с камерой в истории произошла впервые.