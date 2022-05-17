Шымкентцы задолжали 392 млн тенге транспортного налога

56 миллионов тенге задолжали шымкентцы государству в виде имущественного налога, передает OTYRAR.

Такие данные приводит управление госдоходов Енбекшинского района. По транспортному налогу задолженность свыше 392 млн тенге.

Срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 1 октября текущего года. Однако Аманжол Бекенов заранее побеспокоился, нашел время и пришел оплатить обязательные платежи.

«Пришел в управление госдоходов оплатить имущественный налог. Призываю земляков во время платить обязательные платежи», —говорит Аманжол Бекенов, житель города.

В управлении государственных доходов по Енбекшинскому району говорят, таких ответственных граждан как Аманжол большинство. Однако есть и те, кто уклоняется от уплаты налога на имущество. На сегодня 9 тысяч жителей имеют задолженность за 2020 год и за предстоящие годы в размере 56 млн тенге. Вместе с тем, несмотря на то, что 1 апреля истек срок уплаты транспортного налога, 10 тысяч граждан до сих пор не уплатили транспортный налог, его объем достиг 392 млн тенге, отмечают специалисты.

Мейрамбек Бексултанов, главный специалист управления госдоходов по Енбекшинскому району:

«По не погашенным в срок обязательным платежам дела направляются частным судебным исполнителям для взыскания задолженности согласно Налогового Кодекса. В электронном виде. Судебные исполнители кроме погашения долга, взыскивают с должника за услуги 25 процентов от суммы задолженности, плюс начисляется еще пеня. Чтобы не подвергать себя к таким расходам, лучше заплатить долги по налогам».

Специалисты предупреждают, неуплата налогов чревата неприятностями в виде ареста банковских счетов, оставление машины на штрафстоянке да и выезд за границу станет проблематичным.

Напомним, за 2021 год уже начислены суммы по налогу на имущество. Полные данные можно уточнить в приложении Е-салық Азамат и оплатить обязательные платежи.