Сложную операцию провели медики ОКБ

Врачи областной клинической больницы пациента Калмена Муратова называют дважды героем.

Калмен ата прошел Великую Отечественную войну. Сейчас ветерану 98, он перенес сложную операцию, но боец, как его называют врачи уже в сознании и приходит в себя.

«Пациент получил травму, у него закрытый оскольчатый межвертельный перелом левой бедренной кости со смещением с отрывом малого вертеля. Состояние стабильно тяжелое. Операцию перенес хорошо, скоро переведем в палату, уже с завтрашнего дня. Он уже будет вставать и ходить»,- сказал Нурбол Сахов, заведующий отделением ортопедии ОКБ Туркестанской области.

Операцию пациент перенес спокойно, сейчас он находится в отделении реанимации. Ветеран ВОВ уверяет, что и не такое приходилось проходить, но здоровье нужно беречь. Сейчас медики областной больницы усиленно следят за пациентом, его здоровью ничего не грозит.

Калмен Муратов родился в 1924 году. В августе 1942 года парня забрали в армию. Калмен ата освобождал от фашистов несколько городов, был ранен. Ветеран ВОВ награжден десятками медалей, его чтят и уважают, благодарят за победу.

Подобные операции в ОКБ не редки, мастера своего дела всегда готовы оказать помощь даже самым тяжелым пациентам.