«Техаудит и проверка перед матчем не выявили нарушений», — об обрушении крыши стадиона

Субботний день в Шымкенте был насыщен на плохие новости. Сначала взрыв, где пострадали люди, потом сорвало крышу стадиона.

К счастью никто не пострадал, а вот матч пришлось перенести, настроение гостей и горожан было испорчено однозначно.

ЧП на стадионе имени Кажымукана сегодня фактически ничего не напоминает. Разве что само здание — оно пока будет без крыши. На ремонт нужны деньги. Выделить их смогут после голосования на сессии гормаслихата — в июне. Пока дыры накроют брезентом. Как оказалось, техническое состояние крыши проверяли перед самим матчем. Дефекты специалисты не выявили.

«В январе текущего года был проведен технический аудит. О том, что есть ​ какие-то нарушения в кровли что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей​ по закону составляется акт, где принимают участие представители ЧС, правоохранительных органов, и так далее. Перед этим матчем тоже был составлен акт,​ где о том, что что-то надо делать с крышей ничего не было сказано»,— говорит Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Шквальный ветер сорвал кровлю стадиона во время футбольного матча «Ордабасы-Аксу». По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Зрителей на трибуне, где отлетела крыша, не было.

Последний раз капитальный ремонт кровли на стадионе проводили в 2004-ом году. Полиция Шымкента возбудила дело по статье «Недоброкачественное строительство». По закону, виновному в обрушении, если его найдут и осудят, грозит штраф — свыше 6 миллионов тенге.