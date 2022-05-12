Улицу Иляева расширят до 3 полос и установят велодорожки

В Шымкенте ведутся работы по расширению еще одной улицы.

В ходе строительства на улице Гани Иляева помимо трехполосного дорожного полотна шириной в 15 метров, появятся удобные пешеходные дорожки и велодорожки, сообщает OTYRAR. Приведут в порядок и ирригационную систему. Объект, строительство которого началось в сентябре прошлого года, планируется ввести в эксплуатацию в августе текущего года. На строительство дороги из бюджета выделено — 512 млн тенге.

Подрядная организация ТОО «Корпорация-А Береке» начала строительство в сентябре прошлого года и провела работы до пр. Кунаева. В апреле текущего года подрядчики приступили к строительным работам на участке до ул. Бейбитшилик.

Бекжан Жайыкбаев,начальник участка ТОО «Корпорациясы-А Береке»:

«Снимаем верхний слой дорожного полотна, толщина нового асфальта будет 15 см. Согласно ПСД ширина дороги -15 метр, будет трехполосная дорога. Объект планируем сдать в начале августа. На строительство выделено 512 млн тенге».

Из полумиллиарда средств, предусмотренных в проектно — сметной документации, 200 млн подрядчики освоили в прошлом году, оставшуюся часть планируют израсходовать в 2022. Марат Касенов, 10 лет проработавший в строительной отрасли, говорит – главное, что ширина дороги будет увеличена.

В ходе строительства не только будет расширена дорога по ул. Гани Иляева, но и пешеходная дорожка станет шире, чем раньше, а также будут обновлены лотки. Главное, на этой улице предусмотрена велодорожка, которой раньше не было.