В Шымкенте под колеса поезда попали 4 человека

Один из них погиб, еще трое получили травмы разной степени тяжести. Такое количество было зарегистрировано с начала этого года.

Все случаи произошли из-за несоблюдения правил безопасности, передает OTYRAR. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, многие умудряются переходить железную дорогу, там где это делать запрещено.

«Проход здесь — сокращает путь » Люди привыкли пересекать железную дорогу прямо, в неустановленных местах . Это опасно для жизни. Специалисты бьют тревогу, каждый год десятки людей по неосторожности попадают под поезд.

Нурлыбек Раисов, начальник отделения административной полиции линейного отдела полиции станции Шымкента:

«Большинство случаев происходят в основном в ночное время. Кто-то распивал алкогольные напитки и попал под поезд, а кто-то в наушник не услышал сигнал приближающего поезда. Вот такая безответственность приводит к таким смертельным происшествиям».

Даже во время рейда люди умудряются нарушать правила, специалисты на месте предупреждают, а если нарушение еще раз повторится, человек будет привлечен к административной ответственности. С начала года на 442 человека составили административные протоколы, 22 человека наказали штрафом.

В 2015 году железнодорожные пути вокруг населенных пунктов были огорожены железными проводами. Но людей эти ограждения не останавливают, проблема не решается, говорят железнодорожники.

Мухтарбай Битемиров, главный инженер Шымкентского отделения магистральной сети:

«Во избежание фактов нарушения со стороны КТЖ выделены большие суммы денег. Так было построено протяженностью 48 тысяч 460 метров ограждений. Во многих местах они просто снесены местными жителями».

На установку ограждений вдоль железнодорожного полотна затрачено 94 млн тенге. За последние четыре года произошло хищения ограждений протяженностью 1 километр, ущерб составил около 12 млн тенге. А специальных подземных или надземных переходов, предотвращающих трагедию, не так много. Все они остались со времен Советского союза. Их обновлением и строительством новых должны заняться местные власти, считают железнодорожники.