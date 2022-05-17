В Шымкенте подвели итоги конкурса «Родной язык и семья-2022»

В Шымкенте определили победителей городского конкурса «Родной язык и семья», который был организован в рамках проекта «Год детей».

Участники конкурса украсили свои школы в национальном стиле, представили произведения казахского искусства и приготовили национальные блюда. Кроме этого, дети соревновались между собой в пословицах и поговорках, и играли в национальные игры.

«У нас обучаются представители разных национальностей. Мы приняли участие в традиционном конкурсе «родной язык и семья-2022». Во время соревнований представители других национальностей выступили на казахском языке с притчами, пословицами и поговорками» — говорит Жанар Саржанова, директор школы-лицея №15 им. Д. И. Менделеева.

Соревнования состояли из 2х этапов. На 1 этапе дети и родители покажут произведения искусства, а на следующем дошкольники должны рассказать про обычаи и традиции.

Гульнара Калдыбаева, руководитель учебно-методического центра языков рассказала, для чего проводился этот конкурс:

«Наша цель — пропаганда казахского языка, обычаев и традиций среди детей других этносов, проживающих в нашем регионе. в настоящее время мы выбираем лучшие номера детских садов с хорошим участием».

Из сотни участников выбрали по шесть 6 школ и детсадов. А обладателями гран при стала 74 школа. За участие в турнире детям вручили грамоты и ценные подарки.