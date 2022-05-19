В Шымкенте призывников проверяют на суицидальные наклонности

В Шымкенте на воинскую службу проводили новобранцев. 50 молодых парней отправились учиться военному делу в десантно-штурмовые войска в Алматы.

Эти войска считаются самыми престижными! При этом, на срочную воинскую службу из Шымкента планируют отправить около 1000 юношей в возрасте от 18 до 27 лет, среди них есть и те, кто сомневается и боится идти в армию.

«У меня дети и внуки отслужили, я считаю, что каждый мужчина должен служить, да и времена сейчас другие», — говорит житель Шымкента.

«Я не хочу в армию, много событий происходит, которые не внушают доверия»,- считает молодой человек.

О том, что армия не детский сад понятно давно! Каждый призывник и родитель понимает, что там начинается новая жизнь как минимум на год, и всё, что было до этого, осталось на гражданке. Среди тех, кто идет в армию есть и те, кто боится. Боится дедовщины, которую в минобороны отрицают, родители переживают, что их ребенок не вернется. Есть и те, кто готов служить!

Военный психолог должен проверить состояние призывников. Будущие солдаты проходят тестирование. В топе вопросы по адаптации, коммуникации, стрессоустойчивости, психологическое состояние и суицидальные наклонности. Такие случаи были.

«По нашим тестам военнообязанный отвечает на вопросы коммуникации, стрессоустойчивость, моральное состояние. Главный вопрос — это суицидальные наклонности, там и определяется состояние призывника, но нужно понимать, что помимо тестов мы проводим беседы, вот там стараемся детально понять и определить, годен ли человек к службе. Были такие случаи, когда выявлялись суицидальные наклонности, их мы отправляем на проверку», — говорит Эльзира Абжанова, психолог департамента по делам обороны г. Шымкента

Не бывает и без трагедий, не так давно в Казахстане скончался срочник. Солдат потерял сознание во время построения, но спасти парня не удалось, он умер, не приходя в сознание. Сейчас ведется следствие.

Эти ребята готовятся уйти в армию, служить они будут в десантных войсках. Кайрат Сетимбет уверяет, что служить не боится, он считает, что долг Родине нужно отдать.

«Какая польза от мужчины, который не умеет держать в руках оружие. Мужчина должен служить, это его долг! Мы должны защищать родину», — говорит Кайрат Сетимбет, призывник.

Психолог Герман Владимиров считает, что причины не пойти в армию бывают разные.

«Призывник боится выйти из зоны комфорта, уйти из-под маминого крыла. Бывает такое, что призывник пользуется тем и пытаются воздействовать тем, что у него суицидальные наклонности. Нужно понимать что армия не детский сад, а что касается дедовщины она была всегда. Нужно понимать, что парни идут в армию и остаются там. Нужно понимать, что армия это не дом», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Дедовщина — явление, которое было в советское время, сейчас в армии нет, говорят в минобороны. Есть конфликты, споры, как и в любом мужском кругу, такие вещи возникают, но дедовщины, когда старослужащий оскорбляет или заставляет выполнять какие-то вещи новобранцев — нет, уверены офицеры. То есть, идти служить можно и нужно, говорят они. Только вот слухи о том, что в армии служить сложно и ничего там не поменялось, продолжают всплывать.