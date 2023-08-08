Остались без присмотра взрослых: двое детей утонули в Шымкенте

Тело 2-летнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе, передает OTYRAR.

Мальчик 2021 года рождения упал и утонул в воде. Ребенок находился без присмотра родителей. Глубина канала 50 см., ширина 1,5 м.

7 августа по Алматинской трассе в городской очистительной системе прохожими было обнаружено тело девочки 2022 года рождения, которая упала в лоток и утонула. Ребенок также находился без присмотра родителей. Глубина очистительной системы составляет 40 см, ширина 1 м.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 7 несчастных случаев, которые произошли в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.