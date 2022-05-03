В Шымкенте подросток утонул в заброшенном карьере

Несчастный случай произошел 2 мая в микрорайоне Кайтпас-1 Каратауского района, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДЧС г. Шымкента, в заброшенный карьер глубиной около 2 метров упал мальчик 2007 года рождения. Информация о несчастном случае на пульт управления «112» поступила 2 мая в 14:45.

Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли тело утонувшего подростка примерно в 16 часов 20 минут.

«В данном заброшенном карьере 1,5-2 метра глубины, это достаточная глубина чтобы утонуть. Дети часто ходят туда купаться, хотя мы запрещаем, там таблички установлены запрещающие. Несмотря на это дети продолжают ходить туда. Сейчас прорабатываем вопрос с акиматом, вообще оградить этот карьер. Надеемся на местные исполнительные органы, если получится закрыть там все», — говорит Зарипа Абдуллаевна, пресс-секретарь ДЧС г. Шымкента.

Причина происшествия уточняется. Назначена судебно-медицинская экспертиза, дознавательные работы проводит полиция Каратауского района.