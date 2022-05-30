Воду с живностью пьют жители села Туркестанской области

Больше тысячи человек в населенном пункте Кожамберды в Туркестанской области вынуждены пить грязную воду с червями.

Местные жители говорят, каптаж в котором качают подземные воды, установили, а вот фильтр к нему нет.

Живность водится в резервуарах с водой, которую подают в дома жителей села Кожамберды, в Туркестанской области. А в теплую погоду, говорят местные, в чайники и тазы из кранов льется вода с червями.

«У меня дети постоянно болеют, то желтухой, то кишечными инфекциями. Вода очень грязная, в ней черви есть, мусор разный. А что делать если больше другого источника нет?», — говорит Ляззат Кокаева, жительница с. Кажамберды.

Местные жители говорят, мало того что вода грязная, так и не всегда она бывает. Вот уже больше недели приходится привозить воду из соседних населенных пунктов, либо пить из родников и даже арыков. По словам сельчан, несколько лет назад подрядчиков штрафовали за качество живительной влаги. Они решили заменить трубы, но фильтр не установили. Приобрести его на каждый дом людям не по карману.

«Приезжали рекламировали фильтры воды, говорили самые лучшие фильтры, покупайте. Хотели покупать, но смотрим на цены, 300 тысяч тенге, разве возможно такое покупать?«, — говорит Куат Бигельдиев, житель с. Кожамберды.

Сельчане говорят, обращались к акиму района, области, в местный ЖКХ, писали заявление на подрядчиков в прокуратуру — но чистую воду с регулярной подачей в своих домах так и не дождались. А деньги платят исправно. В компании, которая занимается подачей воды говорят, проблем нет.

«Вода пригодная для питья есть. Про бактерицидную лампу, сейчас она не работает, и так как она не работает у нас есть другая технология — хлорирование воды. Есть норма — мы добавляем туда хлор в резервуар», — говорит Бауыржан Сихымбаев, директор ГКП Тураркент-су.

Но жители говорят, вода пахнет не хлоркой, а тиной. Тем временем в местном ЖКХ пообещали, что подрядчики устранят нарушения.

«Сейчас мы будем очищать резервуар, будем в полном объеме хлорировать воду. В течение недели подрядчики устранят нарушения и местные жители получат чистую воду», — говорит Алмаз Бейсеев, руководитель отдела ЖКХ Тюлькубасского района.

Вопрос почему этого не сделали раньше остался без ответа. В местном ЖКХ также заявили, что по программе Дорожной карты до 2023 года в населенном пункте планируют пробурить скважину и поставить водонапорную башню. Проектно-сметная документация на нее уже готовится.