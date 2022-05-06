Вор-рецидивист похищал велосипеды средь бела дня в Шымкенте

На краже велосипедов попался молодой мужчина в Шымкенте.

Только в этом месяце молодой мужчина украл двухколесные транспорты троих жителей Абайского района. Во всех случаях злоумышленник действовал одинаково. Проникал в подъезды многоэтажных жилых домов в дневное время и выносил оттуда велосипеды потерпевших.

При этом для него не являлось трудным снять антиугонные цепи великов с лестничных перил. Сумма нанесенного горожанам ущерба составила около 300 тыс тенге.

По фактам полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража».

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка, опросив потерпевших, узнали период времени, когда велосипеды оставались в подъездах, и проверили записи с установленных вблизи камер видеонаблюдения. Так на глаза сотрудников полиции сразу попался подозреваемый, который во всех трех случаях выезжал со двора домов на велосипедах. Полицейские установили личность похитителя и задержали его.

Им оказался мужчина, который был неоднократно судим именно за угоны велосипедов. Выяснилось, что двухколесники он продал.