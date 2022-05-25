Выпускники IT-лицея №9 попрощались со школой

Праздничная атмосфера с раннего утра царила в №9 IT лицее Шымкента. Для выпускников прозвенел последний, долгожданный и трогательный звонок.

Во взрослую жизнь их провожают классные руководители. Со школой прощаются больше 250 одиннадцатиклассников: 10 из них окончили школу с отличием. 12 — претендуют на «Алтын Белги».

Последние мгновения детства, школьники провожают торжественно — выпускники поют, танцуют и благодарят учителей. И конечно, как без традиционного школьного вальса? Без него не обходится ни одна линейка.

«Конечно, я буду скучать. У меня отношение к школе высокое. Я люблю своих учителей, горжусь своими друзьями. Ведь за 11 лет я подружился со многими учениками»,- говорит претендент на золотую медаль.

«Конечно будем скучать по школе, по друзьям, по учителям, по школьной атмосфере. Мы никогда школу не забудем. По возможности будем чаще приходить в школу к учителям на праздники, а также собираться всем классом«,- рассказывает выпускница.

«Я хочу пожелать остальным выпускникам хорошо сдать ЕНТ и госэкзамены»,— делится школьница.

Провожают в большой путь повзрослевших школьников классные руководители, учителя-предметники и коллектив лицея. Разделяют праздник окончания школы и родители выпускников. Мамы и папы желают успехов и удачи на ЕНТ.

«Я классный руководитель, желаю своим ученикам — удачи. Если честно, сама тоже волнуюсь. Буду скучать, очень привыкла, они стали как родные. У меня слезы наворачиваются«,- говорит классная руководительница.

«Радуемся, что они оканчивают школу, желаем детям успешно поступить в вузы, чтобы ЕНТ они хорошо сдали. У них началась новая жизнь и пусть эта жизнь им принесет счастье, удачу и исполнение желаний«,- желает мама выпускницы.

«Мой первенец оканчивает школу, вместе с сыном волнуюсь и я. Он с первого класса учится в этой школе. Планируем поступить на юриста»,— делится родитель.

Поздравить выпускников пришли и почетные гости. Среди них заместитель акима Шымкента. Шынгыс Мукан делится своей историей о том, как он стал студентом и желает будущим абитуриентам успешного поступления.

Шынгыс Мукан, заместитель акима г. Шымкента:

«Ровно 22 года назад, я как и вы окончил школу, в Шардаре. Продали единственную лошадь, и поехал в Алматы за исполнением своей мечты. Не смог сдать ЕНТ. Было два варианта — вернуться обратно в аул или поступить на платной основе. Я выбрал второй вариант. После окончания вуза, решил подать заявку по программе Болашак. Опять не смог поступить. Но я не сдался. И в 2014 году по программе Болашак отучился в Гарварде. Не сдавайтесь никогда, идите к своим целям».

Последний день школы для выпускников останется самым запоминающимся. Но, говорить прощай школа им еще рано. Впереди одиннадцатиклассников ждет государственный экзамен и ЕНТ.