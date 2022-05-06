Заброшенный памятник ветеранам ВОВ нашли в Сайрамском районе

В редакцию OTYRAR обратилась жительница Сайрамского района. Ее возмутило плачевное состояние памятника посвященного ветеранам Великой Отечественной войны.

В своем обращении неравнодушная горожанка пишет, что данный памятник установлен на одном из кладбищ в поселке Аксукент.

«Это в Аксукенте, ул Абая. Это старое кладбище. Вот там и находится этот памятник и могилки солдатам. Пожалуйста, помогите. Я в акимат звоню, они не берут трубку. На кладбище же выделяют деньги. А что творится на этом кладбище, это ужас«, — написала жительница.

Активисты намерены обратиться к органам власти с просьбой обратить внимание на проблемные места и привести памятник в порядок.

С этим запросом редакция OTYRAR обратилась в акимат Сайрамского района. Материал дополняется.