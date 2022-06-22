22-летняя беременная: Очередная жертва суицида в Шымкенте

Полиция Шымкента приступила к расследованию самоубийства молодой девушки.

Трагедия произошла на прошлой неделе в одной из многоэтажек города в 18 микрорайоне, сообщает OTYRAR.

Со слов соседей, погибшая проживала вместе со своей подругой. В этот дом они переехали буквально за дней 10 до несчастного случая. Обе работали, приходили лишь по вечерам. Снимали квартиру, жалоб от соседей на их счет не поступало, говорит домком.

В тот злополучный день одна из подруг решила свести счеты с жизнью — девушка повесилась в квартире. В полицию об этом сообщили соседи, приехали также сотрудники скорой медицинской помощи. Однако спасти девушку не удалось, к тому моменту она уже была мертва.

«При визуальном осмотре трупа эксперты не обнаружили телесных повреждений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского РУП по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза«, — прокоментировали инцидент в Департаменте полиции Шымкента.

Со слов очевидцев трагедии, девушка была в положении. Однако официального подтверждения этой версии нет. В настоящее время ведется досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Все обстоятельства и причины предстоит выяснить полицейским.