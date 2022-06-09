10 новых почетных граждан Шымкента

Накануне дня города был утвержден список почетных граждан Шымкента. Все эти люди внесли большой вклад в развитие нашего города.

Представляем вашему вниманию полный список.

Аскар Акшаев

— пенсионер, почетный ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

За время службы воспитал около 100 учеников. На сегодняшний день его ученики занимают руководящие должности в семи областных, двух городских, семнадцати районных органах национальной безопасности.

За многолетний труд Аскар Артыкбаевич Акшаев был награжден орденом «Даңқ» II степени, 25 юбилейными медалями в области права.

Сауле Абсеитова

— профессор кафедры терапии и кардиологии АО «Южно-Казахстанская медицинская академия», кандидат медицинских наук, доцент, член президиума Ассоциации кардиологов РК, член Европейского Общества Кардиологов, обладатель ордена «Парасат», знака «Алтын дәрігер», «Алтын жүрек».

По инициативе Сауле Райымбековны в городе был открыт кардиологический центр.

238 молодых специалистов кардиологии получили образование в России, Израиле, Польше, Литве. Сауле Раймбековна автор более 225 научных трудов в области медицины, 20 учебно-методических пособий, пять монографических работ.

Ильяс Гарипов

— генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Фиркан», меценат.

Создал более 2000 рабочих мест для жителей города. В период чрезвычайных ситуаций в Арыси и Мактааральском районе и в период пандемии COVID-19 Ильяс Гарипов оказал помощь и обеспечил продуктами питания, одеждой на сумму около 10 млн тенге.

Ильяс Гарипов на сегодняшний день является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. В 2020 году в бюджет поступило 1 млрд 724 млн тенге, в 2022 году — 2 млрд 201 млн тенге налогов и обязательных отчислений.

Балгабай Елшиев

— почетный ветеран спорта. Заслуженный тренер Республики Казахстан.

За многолетний труд подготовил 3 мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта. Среди известных учеников М. Кипшакбаев – мастер спорта международного класса по дзюдо, Б. Дюнбай – мастер спорта международного класса по дзюдо, в 2002 году чемпион Азии по дзюдо, И. Баглаев-мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион Республики Казахстан по дзюдо, в 1998 году серебряный призер Азиатских игр в Таиланде.

С 2006 года почетный член Международной Академии Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге.

Дархан Каюпов

— председатель объединения «Южавтотранс».

Проработав в сфере транспорта более 40 лет, Дархан Каюпов внес большой вклад в развитие транспортной логистики нашего города.

Оказал содействие обновлению автопарка, на 80% старые автобусы заменили на новы, современный пассажирский транспорт.

За проделанную работу награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігне 20 жыл» и нагрудным знаком Министерства транспорта и коммуникаций РК «Құрметті автомобилист», благодарственными письмами акимов области, города и областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Серикбай Керимбеков

— инженер товарищества с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтройПроект».

«Почетный энергетик Республики Казахстан», внесший большой вклад в развитие энергетической отрасли города Шымкента. В городе активно участвует в формировании инфраструктуры электрических сетей, повышении их мощности, организации отопительного сезона.

Один из энергетиков, который внес большой вклад в создание подстанции «Бозарык», которая сегодня обеспечивает качественной электроэнергией более 250 тысяч жителей города. За многолетний труд награжден медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Лучший энергетик года» ТОО «ПромСпецСтройПроект», удостоен звания «Почетный энергетик Республики Казахстан».

Бакир Нурманбетов

— директор специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Почетный член «казахского общества слепых», «почетный библиотекарь Казахстана», автор и организатор конкурсов искусств регионального и республиканского масштаба, организованных в городе для поощрения творчества незрячих граждан.

По инициативе Бакира Нурманбетова в городе расширена база специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан на 140 тыс. книг современного формата, в том числе 70 тыс. книг исторических, классических и детских.

Анна Сушко

— заместитель директора ТОО «Архитектура дизайн-Ш».

Под руководством Анны Александровны разработаны проектно-сметные работы следующих крупных объектов нашего города:

— парк «Шәмши әлемі», «Аллея Звезд» на пересечении улиц Туркестан-Ташенова.

— Торгово-развлекательный комплекс «МEGA»;

— 5-звездочный отель «Rixos Khadisha»;

— мкр Нурсат, комплекс центральной мечети на 8000 мест;

— спортивный комплекс «Ледовый дворец» на пересечении улиц Желтоксан — Байтурсынова.

Улболсын Тажибаева

— старший преподаватель кафедры «музыкальное образование» Южно-Казахстанского государственного педагогического университета;

Деятель культуры Республики Казахстан, автор более 20 научных статей, 35 музыкальных учебно-методических пособий. Организатор конкурса «Сыргалым-97, 98, 99, 2000», конкурса «Жаңа ғасыр Арулары мен Сұлтандары», широко признанного общественностью области и города.

Возглавляемый Улоболсын Тажибаевой ансамбль «Алия» является победителем Всесоюзного конкурса искусств среди стран СССР. Фольклорный ансамбль «Казыгурт» завоевал Гран-При на Первом Всемирном фольклорном фестивале тюркских стран в Турецкой Республике.

Бекайдар Тулегенов

— заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Аманат», депутат Шымкентского городского маслихата.

Депутат маслихата южного мегаполиса V-VII созывов. Бекайдар Тулегенов внес весомый вклад в социально-экономическое, общественное развитие города и контроль за реализацией государственных программ.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «10, 20 лет Конституции Казахстана», «10, 20 лет Астане», «20, 25, 30 лет Независимости Республики Казахстан», «20, 25 лет маслихата Республики Казахстан», удостоен звания «Почетный депутат маслихата Республики Казахстан».