4 человека погибли в жутком ДТП в Туркестанской области

Еще одна пассажирка находится в больнице.

Автомобиль марки «BMW 525I» слетел с обочины на трассе в Шардаринском районе Туркестанской области, передает OTYRAR.

Машина двигалась в направлении г. Жетысай. В салоне находились пять человек — водитель, молодой человек и три девушки. В результате ДТП на месте скончались четверо, еще одна девушка была госпитализирована с травмами.

Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 345 УК РК: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Назначена экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.