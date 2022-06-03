50-летняя жительница Шымкента впервые стала мамой

Этот малыш появился на свет пять месяцев назад, благодаря институту репродуктивной медицины.

У пары из Шымкента, 10 лет страдающей бесплодием, это первенец. Современная медицина, по словам специалистов, творит чудеса: за два года познать радость отцовства и материнства смогли более 1500 семей, благодаря программе «Ансаган Саби».

«День защиты детей посвящен деткам всего мира. В нашем центре родилось много деток, за время работы нашего центра. Это наша ляля, которая была рождена благодаря врачам, ему сейчас 5 месяцев, это долгожданный первый ребенок в семье«, — говорит медицинский директор ИРМ Шымкента Диана Есиркепова.

Для института праздник в честь дня защиты детей имеет огромное значение. В Казахстане бесплодием страдают около двадцати процентов семейных пар, врачи-репродуктологи как никто другой понимают – каждый ребенок, появившийся на свет, определенно должен быть счастлив.

«Около 20 процентов супружеских пар страдают бесплодием в мире. Мужской фактор составляет 51 процент. Причиной могут быть гормональные нарушения, воспалительные процессы, инфекции, передающиеся половым путем. Если супружеская пара запланировала ЭКО, нужно пройти обследование, принимают врачи репродуктологи и андрологи. Сначала сдаем анализы, если все хорошо, женщина приходит на эко, и программа начинается со второго дня менструального цикла. Мы начинаем стимуляцию и оплодотворение, потом начинаем подсадку«, — поясняет врач репродуктолог Зауре Каирбекова.

«Я родила первенца, когда мне было 50. Я благодарна доктору Рустему Аширкариевичу, который работает в клинике. Спасибо всем врачам, только благодаря им, я смогла стать мамой. Я уже и не надеялась, в моем возрасте обычно не рожают. Но всё случилось, благодаря современной медицине«, — выразила благодарность Сандыгуль Усенбай.

Стать родителем может каждый, на программу ЭКО государство выделяет 7000 квот. Самое главное – следовать определенным шагам. За два года, институт репродуктивной медицины осчастливил более полутора тысяч молодых семей, только в этом центре родились около двухсот детей, и всё благодаря профессионализму врачей и возможностям современной медицины.

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