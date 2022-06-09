74-летнему Айтбаю Дуйсебаеву отремонтируют жилье

Народные избранники подарили надежду отцу, который борется, чтобы ему вернули детей.

Отдать их не могли по причине ветхого жилья пенсионера. Депутаты пообещали, что дом отремонтируют за десять дней.

Дом Айтбая Дуйсебаева давно нуждался в ремонте. Отремонтировать ветхое жилье пенсионеру было не по карману. Помочь улучшить жилищные условия вызвались депутаты партии «Аманат» Айгерим Джумакулова и Мурат Жолдыхожаев. В доме 74-летнего мужчины отремонтируют крышу, а при спонсорской поддержке, жилье обставят мебелью. Услышав о таком сюрпризе, Айтбай ата растрогался.

«Хочу пожелать этим людям больших успехов в их деятельности. Есть пословица » Да не оскудеет рука дающего!», этого я им и желаю. От радости даже слов не нахожу. Есть люди с большим сердцем!», — говорит Айтбай Дуйсебаев, пенсионер.

О нелегкой судьбе Айтбая Дуйсебаева корреспонденты рассказывали не раз. Пенсионер выдержал все тяготы жизни, забрал своих детей из детдома и отсудил отнятый дом. К тому времени жилье было в плачевном состоянии. Во время дождей, с потолка течет вода, стены в доме осыпаются, а пол прогнил. Денег на ремонт у пенсионера не было. На помощь пришли депутаты.

«По рекомендации нашей коллеги, Айгерим Джумакуловой мы приехали сюда, решили своими глазами посмотреть, в каком состоянии находится дом и поговорить с Айтбаем Дуйсебаевым. С завтрашнего дня сюда приедут рабочие. За 10 дней планируем отремонтировать крышу», — говорит Мурат Жолдыкожаев, член франкции партии «AMANAT».

Кроме крыши, в капитальном ремонте нуждается и сам дом. Депутаты обращаются к неравнодушных жителям Шымкента, которые смогут помочь привести в порядок жилье пенсионера.