Бесплатные курсы для матерей в декрете функционируют в Шымкенте

А вы знаете, что в Шымкенте есть специальные бесплатные курсы для мам, помогающие зарабатывать не выходя из дома?

В Центре «Счастливая семья» и при городском отделе занятости и социальной защиты у вас есть возможность улучшить навыки в 8 различных областях и построить свою карьеру. Этой возможностью для повышения уровня знаний могут воспользоваться малообеспеченные и многодетные мамы города.

Только с начала этого года центр «Счастливая семья» в нашем городе принял более 7000 мам и провел специальные бесплатные занятия. Одна из тех, кто прошёл обучение Сабира Байзакова. Она учится у специалистов искусству массажа, постепенно совершенствуя навыки. Женщина считает, что массаж является одним из самых важных навыков для каждой мамы. Полученные знания Сабира намерена в будущем превратить в профессию и мечтает развиваться дальше.

«У нас здесь пятидневный интенсив. По программе оперативного курса нас учат начиная с самых простых вещей например передавать тепло рук матери ребёнку. Я думаю для каждого этапа роста ребенка нужен свой массаж. Я хочу дальше совершенствовать своё мастерство и получить сертификат. Тогда можно будет делать массаж не только своему ребёнку, но и всем тем кто нуждается в помощи» — делится своими планами Сабира Байзакова.

Это учреждение, целью которого является поддержка малообеспеченных и многодетных матерей в освоении профессии, на сегодняшний день является одним из лучших центров в стране. Помимо массажа, здесь можно посетить бесплатные занятия по 8 различным направлениям, таким как компьютерная грамотность, парикмахерское дело, курсы дефектолога-логопеда.

Здесь каждое занятие оснащено необходимым оборудованием и организовано по расписанию. В центре также оказывается психологическая помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и проводится комплексное обучение. Работники учреждения говорят, что стараются трудоустроить как можно больше женщин, прошедших курсы повышения квалификации.

«У нас здесь, на курсах всем услуги предоставляются бесплатно. Приходят многодетные матери, часто с детьми если им их негде оставить. И мы создаем условия, чтобы малыши не мешали обучению. А ещё к нам приходят женщины не для обучения, а с какими-нибудь проблемами. Например, с семейными или в состоянии психического расстройства обращаются и агрессивно настроенные посетительницы. Мы с ними беседуем, даём советы как можно поправить ситуацию» — рассказывает заместитель руководителя ГКП «Счастливая семья» Ерлан Алжанов.

Еркинай Кошкинбаева, многодетная мать, в центре работает инструктором по шитью. Сюда попала три года назад. Это заведение стало большим подспорьем в начале новой жизни, вспоминает сегодня женщина. Еркинай говорит, что ее главная цель — обучить женщин и девочек желающих освоить ремесло. Если они научатся вышивать подушки и одеяла, то это станет хорошим подспорьем. Дома они смогут обратить навык в небольшой бизнес и принимать заказы.

«Я ходила сюда 3 месяца, потом обратилась в Атамекен и выиграла 555 тысяч тенге. Потом добавила деньги и купила машинку для вышивки. Как такой машинкой пользоваться я не знала и поэтому стала читать специальную литературу. Было сложно, там нужно знать компьютер, но мне помогал мой сын и у нас всё получилось» — вспоминает Еркинай Кошкинбаева.

Стоит отметить, что помимо специальных занятий в центре «Счастливая семья» сотрудники проводят психологическую и юридическую консультацию. А также оказывают помощь в оформлении адресной социальной помощи, очереди на получение жилья, получении услуг на портале Eqov.kz. На сегодняшний день около 250 матерей получили сертификаты по 8 направлениям обучения.