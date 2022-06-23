Covid-19 снова наступает

Похоже, что распрощаться с коронавирусом окончательно не получится. Количество ковид-положительных снова растет в геометрической прогрессии.

За последние сутки в Казахстане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная сводка минздрава:

в городе Нур-Султане – 16,

в городе Алматы – 20,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1.

Днем ранее количество заболевших составляло 32 человека, а во вторник- 20, в понедельник- 12.

Стоит отметить, что статистика по новым случаям заражения коронавирусом за последние 10 дней выглядит следующим образом:

23 июня — 42 человека:

22 июня — 32 человека;

21 июня — 20 человек;

20 июня — 12 человек;

19 июня — 15 человек;

18 июня — 18 человек;

17 июня — 17 человек;

16 июня — 13 человек;

15 июня — 13 человек;

14 июня — 7 человек;

13 июня — 5 человек.