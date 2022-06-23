Covid-19 снова наступает

Похоже, что распрощаться с коронавирусом окончательно не получится. Количество ковид-положительных снова растет в геометрической прогрессии.
За последние сутки в Казахстане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная сводка минздрава:
в городе Нур-Султане – 16,
в городе Алматы – 20,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1.
Днем ранее количество заболевших составляло 32 человека, а во вторник- 20, в понедельник- 12.
Стоит отметить, что статистика по новым случаям заражения коронавирусом за последние 10 дней выглядит следующим образом:
23 июня — 42 человека:
22 июня — 32 человека;
21 июня — 20 человек;
20 июня — 12 человек;
19 июня — 15 человек;
18 июня — 18 человек;
17 июня — 17 человек;
16 июня — 13 человек;
15 июня — 13 человек;
14 июня — 7 человек;
13 июня — 5 человек.