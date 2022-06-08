Девочке из Шымкента требуется помощь

Жизнь маленькой Дарины Хикматуллиной изменилась полгода назад. У трехлетней девочки из Шымкента внезапно поднялась высокая температура.

Папа малышки говорит, обошли многих врачей: сначала доктора заявили, что у Дарины инфекционное заболевание, затем — постковидный синдром. Только спустя полгода врачи диагностировали нейробластому лёгкого 4-й степени!

«2 июня был верифицирован диагноз нейробластома 4 стадии. Как родители, мы выбираем лучшее и наше право было выбирать, где лечить и диагностировать ребенка, перелопатили много перечитали, общались с мамами, которые с такими же проблемами проходят лечение. Нам предстоит первый этап химиотерапии, а в Турции она шагнула вперед«, — говорит Альберт Хикматуллин, отец Дарины.

Дарина с мамой вылетели в Турцию на диагностику. Доктора оценивают шансы на выздоровление девочки в 50%. За эту цифру и держатся родители малышки.

«Сделали УЗИ сердца, взяли пункцию, сделали МРТ, нас посмотрел врач, на данный момент мы ждем ПЭТ КТ, мы очень нуждаемся в поддержке и финансовой помощи», — говорит Ирада Хикматуллина, мама Дарины.

Впереди — дорогостоящее лечение. Предварительная сумма сбора — 17 с половиной миллионов тенге. Общий курс лечения — 120 тысяч долларов – это порядка 52-ух миллионов тенге. Родные Дарины надеются на помощь неравнодушных казахстанцев. Они верят, что вернувшись домой здоровой, Дарина сможет пойти в детский сад, общаться со сверстниками, играть и смотреть мультфильмы — делать то, что любят все дети.

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