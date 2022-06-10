Дежурный ЦОН в Шымкенте сменил адрес

К вниманию жителей города. Сообщаем о смене местоположения дежурного ЦОНа.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по Шымкенту сообщает, что дежурный ЦОН ранее располагавшийся в отделе №1 по адресу ул. Мадели Кожа, 1/16, теперь будет работать по новому адресу — ул. Жангельдина, 13 А.

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед.

Обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (понедельника-пятница).

В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране было принято решение возобновить работу дежурных ЦОНов.